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Шановні платники податків!
|Суспільство | 19-10-2020, 14:39
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22 жовтня 2020 року Головним управлінням ДПС у Львівській області буде проведено вебінар на тему: «Актуальні питання оподаткування»
Початок реєстрації в програмі Zoom: 10 год. 50 хв.
Початок вебінару: 11 год. 00 хв.
Запрошуємо взяти участь у вебінарі всіх зацікавлених.
Детальніше дивитись за посиланням: https://lv.tax.gov.ua/anonsi-ark/24267.html
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