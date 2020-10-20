Шановні платники податків! Суспільство | 19-10-2020, 14:39 0 171





22 жовтня 2020 року Головним управлінням ДПС у Львівській області буде проведено вебінар на тему: «Актуальні питання оподаткування»



Початок реєстрації в програмі Zoom: 10 год. 50 хв.



Початок вебінару: 11 год. 00 хв.



Запрошуємо взяти участь у вебінарі всіх зацікавлених.







Детальніше дивитись за посиланням: https://lv.tax.gov.ua/anonsi-ark/24267.html





