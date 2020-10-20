На Дрогобиччині прокурори вимагають стягнути з чоловіка, який самовільно рубав дерева, майже 40 тис грн завданої шкоди Суспільство | 19-10-2020, 19:35 0 115

За результатами здійснення представницької діяльності встановлено, що мешканець с.Новий Кропивник на Дрогобиччині, без спеціального дозволу на використання лісових ресурсів, вчинив незаконну порубку декількох хвойних дерев породи «ялиця біла»

З’ясувалось, що чоловік зрубував дерева на території Східницького лісництва ДП «Дрогобицьке лісове господарство», що розташоване в адміністративних межах Старокропивницької сільської ради району.





Таким чином зловмисник завдав органу місцевого самоврядування майже 40 тис грн шкоди, яку так і не відшкодував добровільно.





Відтак, з метою стягнення з лісопорушника цієї суми, Дрогобицькою місцевою прокуратурою до суду скеровано позовну заяву, яка на цей час перебуває на розгляді.





Пресслужба Львівської обласної прокуратури



