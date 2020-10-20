|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
На Дрогобиччині прокурори вимагають стягнути з чоловіка, який самовільно рубав дерева, майже 40 тис грн завданої шкоди
|Суспільство | 19-10-2020, 19:35
| 0 167
|
За результатами здійснення представницької діяльності встановлено, що мешканець с.Новий Кропивник на Дрогобиччині, без спеціального дозволу на використання лісових ресурсів, вчинив незаконну порубку декількох хвойних дерев породи «ялиця біла»
З’ясувалось, що чоловік зрубував дерева на території Східницького лісництва ДП «Дрогобицьке лісове господарство», що розташоване в адміністративних межах Старокропивницької сільської ради району.
Таким чином зловмисник завдав органу місцевого самоврядування майже 40 тис грн шкоди, яку так і не відшкодував добровільно.
Відтак, з метою стягнення з лісопорушника цієї суми, Дрогобицькою місцевою прокуратурою до суду скеровано позовну заяву, яка на цей час перебуває на розгляді.
Пресслужба Львівської обласної прокуратури
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|ООС: російські окупанти двічі порушили "тишу" та запустили безпілотник...
|20-10-2020, 08:47
| >>>
|Внаслідок вибуху гранати на Луганщині постраждали батько та син...
|20-10-2020, 08:43
| >>>
|Місія ОБСЄ нарахувала 22 порушення "тиші" за вихідні на Донбасі...
|20-10-2020, 08:42
| >>>
|У російському сегменті МКС зламався туалет...
|20-10-2020, 01:46
| >>>
|На Дрогобиччині прокурори вимагають стягнути з чоловіка, який самовільно рубав дерева, майже 40 тис грн завданої шкоди...
|19-10-2020, 19:35
| >>>
|На Дрогобиччині прокурори вимагають стягнути з чоловіка, який самовільно рубав дерева, майже 40 тис грн завданої шкоди...
|19-10-2020, 19:35
| >>>
|Шановні платники податків!...
|19-10-2020, 14:39
| >>>
|