У російському сегменті МКС зламався туалет Суспільство | 20-10-2020, 01:46 0 141 У російському сегменті Міжнародної космічної станції зламався туалет. Наразі екіпаж намагається налагодити його роботу.



Джерело: "Інтерфакс" з посиланням на космонавта Андрія Іванишина



Деталі: Космонавт повідомив про проблему з асенізаційні-санітарним пристроєм під час перемовин із Центром управління польотами, що транслювала NASA.



Спеціалісти припускають, що в пристрої могла утворитись бульбашка. Наразі екіпаж намагається усунути несправність.



На МКС працює два туалета. Інший розташований в американському сегменті.