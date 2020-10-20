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У російському сегменті МКС зламався туалет
|Суспільство | 20-10-2020, 01:46
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|У російському сегменті Міжнародної космічної станції зламався туалет. Наразі екіпаж намагається налагодити його роботу.
Джерело: "Інтерфакс" з посиланням на космонавта Андрія Іванишина
Деталі: Космонавт повідомив про проблему з асенізаційні-санітарним пристроєм під час перемовин із Центром управління польотами, що транслювала NASA.
Спеціалісти припускають, що в пристрої могла утворитись бульбашка. Наразі екіпаж намагається усунути несправність.
На МКС працює два туалета. Інший розташований в американському сегменті.
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