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Місія ОБСЄ нарахувала 22 порушення "тиші" за вихідні на Донбасі
|Суспільство | 20-10-2020, 08:42
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|Із вечора 16 жовтня до вечора 18 жовтня спостерігачі ОБСЄ зафіксували 22 порушення режиму припинення вогню.
Джерело: звіт СММ ОБСЄ від 19 жовтня
Дослівно: У Донецькій області в період із вечора 16 до вечора 18 жовтня Місія зафіксувала 22 порушення режиму припинення вогню. За попередній звітний період СММ зафіксувала 9 порушень режиму припинення вогню в області".
Деталі: Водночас на Луганщині за цей же період не зареєстрували жодного порушення, хоча за попередній період було 1 порушення.
Безпілотник СММ зафіксував 2 автоколони вантажівок, які рухались на непідконтрольній уряду території Донеччини біля кордону з Росією. Спостерігачі помітили, що колона в'їхала на територію України, а потім виїхала.
Також біля ділянки розведення у Золотому СММ бачила людей.
Спостерігачів і надалі обмежували у свободі пересування, "зокрема на блокпості збройних формувань у Кремінці Донецької області".
Нагадаємо:
За інформацією штабу ООС, 18 жовтня збройні формування Росії 2 рази порушили режим припинення вогню біля Авдіївки, 17 жовтня – 5 разів обстріляли позиції ЗСУ.
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