Внаслідок вибуху гранати на Луганщині постраждали батько та син Суспільство | 20-10-2020, 08:43 0 57 У Рубіжному, що на Луганщині, внаслідок вибуху гранати два чоловіки отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості.



Джерело: речниця поліції Луганщини Тетяна Погукай у facebook



Деталі: Зазначається, що вибух стався у квартирі 61-річного власника помешкання та його 33-річного сина. За попередніми висновками, чоловіки на кухні необережно поводились із гранатою, що і стало причиною її детонації.





Повідомлення ж про госпіталізацію чоловіків поліція отримала від медиків.



Наразі на місці події працюють вибухотехніки та проводяться першочергові слідчі дії.