Майже 267 млн. грн. надійшло до місцевої скарбниці від платників єдинників Львівщини Суспільство | 20-10-2020, 13:13 0 108



В управлінні податкового адміністрування Головного управління ДПС у Львівській області повідомили, що протягом січня-вересня 2020 року до місцевого бюджету надійшло майже 267 млн. грн. від платників-юридичних осіб єдиного податку третьої та четвертої групи.





