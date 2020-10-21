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Майже 267 млн. грн. надійшло до місцевої скарбниці від платників єдинників Львівщини

Суспільство | 20-10-2020, 13:13Коментарів: 0 0 Переглядів: 108 108    


В управлінні податкового адміністрування Головного управління ДПС у Львівській області повідомили, що протягом січня-вересня 2020 року до місцевого бюджету надійшло майже 267 млн. грн. від платників-юридичних осіб єдиного податку третьої та четвертої групи.
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