Майже 3,9 млрд. грн. податку на додану вартість сплачено до Державного бюджету платниками Львівщини Суспільство | 20-10-2020, 13:14 0 144





Як повідомили в Головному управлінні ДПС у Львівській області у січні-вересні 2020 року підприємства Львівщини сплатили до Державного бюджету понад 3878 млн. грн. податку на додану вартість. Надходження до бюджету з ПДВ за 9 місяців 2020 року на понад 168 млн. грн. або на 4,5 відс. більші, ніж за 9 місяців 2019 року (понад 3710 млн. гривень).



У вересні 2020 року сплачено до бюджету ПДВ майже 483 млн. грн., що на 6,1 млн. грн. або на 1,3 відс. більше, ніж за вересень 2019 року (понад 476 млн. гривень).