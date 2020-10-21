ТЮТЮНОВИМ КОНТРАБАНДИСТАМ ІЗ ДЕВ'ЯТНАДЦЯТЬМА ЯЩИКАМИ СИГАРЕТ НЕ ВДАЛОСЬ ПОДОЛАТИ ВОДНИЙ КАНАЛ Суспільство | 20-10-2020, 13:16 0 122





Чергову спробу тютюнової контрабанди припинили сьогодні вранці прикордонники відділення «Вилок» Мукачівського загону.



Під час патрулювання, військовослужбовці побачили групу невідомих осіб, які несли на собі в бік кордону пакунки обгорнуті у чорний поліетилен. Законні вимоги прикордонників про припинення правопорушення зловмисники проігнорували навіть після попереджувальних пострілів, натомість за 30 метрів до кордону викинули свої ноші та вдались до втечі. 19 ящиків тютюнової контрабанди пачкарі планували перемістити до Угорщини через водний канал Ботар. У залишених ними пакунках прикордонники нарахували 9300 пачок сигарет.



Тютюнові вироби доправили до відділення прикордонної служби "Вилок", згодом їх передадуть співробітникам ДФС.



Тривають заходи по встановленню причетних до даного правопорушення осіб.



Прес-служба Мукачівського прикордонного загону