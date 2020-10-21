Тепло і затишок в хату Суспільство | 20-10-2020, 13:36 0 119



З приходом осені та настанням холодів, розпочинається опалювальний сезон. В теперішній час багато людей для обігріву оселі використовує дрова. Крім тепла вони створюють затишок в нашому домі. Що потрібно знати про дрова?:

Тепло, що виділяється при згорянні дров, залежить від породи дерева і вологості деревини. Вологість знижує теплотворення дров, оскільки випаровувана вода забирає частину теплової енергії. Втрати від вологості незначно залежать від початкової температури дров (точніше, води в них) і приймаються рівними 0,63 кВт * год на кілограм води.

Абсолютно сухі дрова листяних порід видають близько 5 кВт * год тепла на кілограм дров. Абсолютно сухі дрова хвойних порід дають близько 5,2 кВт * год тепла на кілограм дров, у зв'язку з хімічною відмінністю їх деревини.

У реальних умовах досягти ідеальної сухості неможливо, тому нижче в таблиці представлена теплотворність дров різних порід деревини і для порівняння інших видів палива при вологості 15 %:

Вид палива

Теплотворна здатність кВт*год/кг

Теплотворність МДж/кг

Теплотворність кВт*год/м³

Густина кг/дм³

Густина насипом кг/м³

Бук, Ясен

4,2

15

2016

0,74

480

Дуб

4,2

15

1974

0,69

470

Береза

4,2

15

1890

0,65

450

Модрина

4,3

15,5

1806

0,58

420

Сосна

4,3

15,5

1548

0,52

360

Ялина

4,3

15,5

1419

0,44

330

Мазут

12

43

10080

0,84

840

Вугілля

7,8-9,8

28-35



0,6-1,9





Хоча теплотворення у хвойної деревини на одиницю ваги і більше, ніж у листяної, але з урахуванням меншої щільності хвойної деревини питома об'ємна теплотворність виявляється меншою, ніж у листяної. Хвойні дрова займають більше місця та згоряють швидше.

Кубометр сухих листяних дров здатний замінити 200 літрів нафти, 200 кубометрів природного газу. Дрова (деревина) є поновлюваним видом палива.

Найбільш «жаркими» вважаються дрова з берези, «найхолоднішими» — з осики.

Заготівлею та реалізацією дров займаються лісогосподарські підприємства Львівського ОУЛМГ. На підприємствах, також, виготовляються дрова колоті.

Дрова відпускаються по бажанню замовника в клітках або насипом.



З питань придбання дров паливних просимо звертатися в державні лісогосподарські підприємства до відповідальних осіб:

Відповідальні за реалізацію дров паливних

Підприємство

ФАКС

Інженер по збуту

Бібрський лісгосп

032

Войцехівський Михайло Миколайович

(263) 4-32-25

4-30-04, 096-557-47-17

Боринський лісгосп

032

Сливар Марія Тарасівна

(269) 3-42-97

3-97-48, 097-864-76-55

Бродівський лісгосп

032

Серватович Микола Володимирович

(266) 2-73-87

2-37-11, 050-370-81-52

Буський лісгосп

032

Гавришко Віктор Богданович

(264) 2-13-86

2-13-86

Дрогобицький лісгосп

244

Куль Іван Йосипович

(244) 3-71-28

2-37-25, 067-67-40-491

Жовківський лісгосп

032

Новохатько Максим Анатолійович

(252) 6-18-49

097-358-29-03

Золочівський лісгосп

032

Вибранець Ірина Ярославівна

(265) 5-52-71. 4-41-22

5-51-83. 097-477-66-79

Львівський лісгосп

032

2976167

Ліпіцький Ігор Володимирович

097-649-60-21

Рава-Руський лісгосп

032

Куліш Леся Григорівна

(252) 4-21-57, 4-37-57

4-38-76, 096-396-81-43

Радехівський лісгосп

032

Вілюра Роман Володимирович

(255) 2-11-62

2-11-62, 067-581-91-21

Самбірський лісгосп

032

Костик Ярослав Степанович

(236) 6-05-66

067-671-48-40

Сколівський лісгосп

032

Лях Василь Зеновійович

(251) 2-12-26

.066-644-86-77

Славський лісгосп

032

Фединяк Оксана Олексіївна

(251) 4-24-88

4-23-74, 067-88-93-729

Ст.Самбірський лісгосп

032

Вархоляк Віталій Іванович

(238) 2-11-41

067-386-56-97

Стрийський лісгосп

032

Співак Ольга Святославівна

(245) 5-34-74

5-70-97, 067-58-63-455

Турківський лісгосп

032

Романів Юрій Романович

(269) 3-14-36, 3-14-26

3-14-36, 099-907-46-04

НПП "Сколівські Бескиди"

032

Мазурик Оксана Дмитрівна

(251) 2-14-11

097-33-66-319

Львівський ЛСНЦ

032

234-67-37

Громяк Олег Юрійович

067-902-55-28







Відділ лісових ресурсів, машин та

технологій Львівського ОУЛМГ

