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| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
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| Газета №35 (55) / 2014
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Тепло і затишок в хату
|Суспільство | 20-10-2020, 13:36
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З приходом осені та настанням холодів, розпочинається опалювальний сезон. В теперішній час багато людей для обігріву оселі використовує дрова. Крім тепла вони створюють затишок в нашому домі. Що потрібно знати про дрова?:
Тепло, що виділяється при згорянні дров, залежить від породи дерева і вологості деревини. Вологість знижує теплотворення дров, оскільки випаровувана вода забирає частину теплової енергії. Втрати від вологості незначно залежать від початкової температури дров (точніше, води в них) і приймаються рівними 0,63 кВт * год на кілограм води.
Абсолютно сухі дрова листяних порід видають близько 5 кВт * год тепла на кілограм дров. Абсолютно сухі дрова хвойних порід дають близько 5,2 кВт * год тепла на кілограм дров, у зв'язку з хімічною відмінністю їх деревини.
У реальних умовах досягти ідеальної сухості неможливо, тому нижче в таблиці представлена теплотворність дров різних порід деревини і для порівняння інших видів палива при вологості 15 %:
Вид палива
Теплотворна здатність кВт*год/кг
Теплотворність МДж/кг
Теплотворність кВт*год/м³
Густина кг/дм³
Густина насипом кг/м³
Бук, Ясен
4,2
15
2016
0,74
480
Дуб
4,2
15
1974
0,69
470
Береза
4,2
15
1890
0,65
450
Модрина
4,3
15,5
1806
0,58
420
Сосна
4,3
15,5
1548
0,52
360
Ялина
4,3
15,5
1419
0,44
330
Мазут
12
43
10080
0,84
840
Вугілля
7,8-9,8
28-35
0,6-1,9
Хоча теплотворення у хвойної деревини на одиницю ваги і більше, ніж у листяної, але з урахуванням меншої щільності хвойної деревини питома об'ємна теплотворність виявляється меншою, ніж у листяної. Хвойні дрова займають більше місця та згоряють швидше.
Кубометр сухих листяних дров здатний замінити 200 літрів нафти, 200 кубометрів природного газу. Дрова (деревина) є поновлюваним видом палива.
Найбільш «жаркими» вважаються дрова з берези, «найхолоднішими» — з осики.
Заготівлею та реалізацією дров займаються лісогосподарські підприємства Львівського ОУЛМГ. На підприємствах, також, виготовляються дрова колоті.
Дрова відпускаються по бажанню замовника в клітках або насипом.
З питань придбання дров паливних просимо звертатися в державні лісогосподарські підприємства до відповідальних осіб:
Відповідальні за реалізацію дров паливних
Підприємство
ФАКС
Інженер по збуту
Бібрський лісгосп
032
Войцехівський Михайло Миколайович
(263) 4-32-25
4-30-04, 096-557-47-17
Боринський лісгосп
032
Сливар Марія Тарасівна
(269) 3-42-97
3-97-48, 097-864-76-55
Бродівський лісгосп
032
Серватович Микола Володимирович
(266) 2-73-87
2-37-11, 050-370-81-52
Буський лісгосп
032
Гавришко Віктор Богданович
(264) 2-13-86
2-13-86
Дрогобицький лісгосп
244
Куль Іван Йосипович
(244) 3-71-28
2-37-25, 067-67-40-491
Жовківський лісгосп
032
Новохатько Максим Анатолійович
(252) 6-18-49
097-358-29-03
Золочівський лісгосп
032
Вибранець Ірина Ярославівна
(265) 5-52-71. 4-41-22
5-51-83. 097-477-66-79
Львівський лісгосп
032
2976167
Ліпіцький Ігор Володимирович
097-649-60-21
Рава-Руський лісгосп
032
Куліш Леся Григорівна
(252) 4-21-57, 4-37-57
4-38-76, 096-396-81-43
Радехівський лісгосп
032
Вілюра Роман Володимирович
(255) 2-11-62
2-11-62, 067-581-91-21
Самбірський лісгосп
032
Костик Ярослав Степанович
(236) 6-05-66
067-671-48-40
Сколівський лісгосп
032
Лях Василь Зеновійович
(251) 2-12-26
.066-644-86-77
Славський лісгосп
032
Фединяк Оксана Олексіївна
(251) 4-24-88
4-23-74, 067-88-93-729
Ст.Самбірський лісгосп
032
Вархоляк Віталій Іванович
(238) 2-11-41
067-386-56-97
Стрийський лісгосп
032
Співак Ольга Святославівна
(245) 5-34-74
5-70-97, 067-58-63-455
Турківський лісгосп
032
Романів Юрій Романович
(269) 3-14-36, 3-14-26
3-14-36, 099-907-46-04
НПП "Сколівські Бескиди"
032
Мазурик Оксана Дмитрівна
(251) 2-14-11
097-33-66-319
Львівський ЛСНЦ
032
234-67-37
Громяк Олег Юрійович
067-902-55-28
Відділ лісових ресурсів, машин та
технологій Львівського ОУЛМГ
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