ПОЛЯК ПЕРЕВОЗИВ З УКРАЇНИ ДО ПОЛЬЩІ ПРИЦІЛИ НІЧНОГО БАЧЕННЯ Суспільство | 20-10-2020, 14:42 0 140

В міжнародному автомобільному пункті пропуску «Рава – Руська» прикордонники Львівського загону виявили чотири приціли нічного бачення.

Вивезти їх з України намагався 40-річний громадянин Республіки Польща. Товар чоловік заховав у своєму автомобілі «БМВ», а саме у в запасному колесі та в обшивці багажного відділення авто.

Знахідку вилучили працівники митниці.

