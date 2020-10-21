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ПОЛЯК ПЕРЕВОЗИВ З УКРАЇНИ ДО ПОЛЬЩІ ПРИЦІЛИ НІЧНОГО БАЧЕННЯ
|Суспільство | 20-10-2020, 14:42
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В міжнародному автомобільному пункті пропуску «Рава – Руська» прикордонники Львівського загону виявили чотири приціли нічного бачення.
Вивезти їх з України намагався 40-річний громадянин Республіки Польща. Товар чоловік заховав у своєму автомобілі «БМВ», а саме у в запасному колесі та в обшивці багажного відділення авто.
Знахідку вилучили працівники митниці.
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