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З початку 2020 року Західним управлінням Офісу великих платників податків ДПС опрацьовано 2895 звернень від платників податків

Суспільство | 20-10-2020, 14:43Коментарів: 0 0 Переглядів: 136 136    


Протягом дев’яти місяців 2020 року до Західного управління Офісу великих платників податків ДПС надійшло та опрацьовано 2895 звернень платників податків щодо надання інформаційних та консультаційних послуг, звірок, повідомлень, тощо.
Найчастіше Західним управлінням надається послуга щодо реєстрації книг обліку розрахункових операцій. Так, станом на 1 жовтня 2020 року їх зареєстровано 1614. Також зареєстровано 588 реєстраторів розрахункових операцій та 101 розрахункову книгу.
З початку року юридичним особам видано 473 довідки про відсутність заборгованості з платежів до бюджету, що контролюються органами ДПС, 69 довідок про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи), 47 довідок підтвердження статусу податкового резидента України.
Також, нагадуємо, що для зручності платників податків на офіційному веб-порталі ДПС України працює модернізований електронний сервіс «Електронний кабінет платника», вхід до якого здійснюється за адресою: http://cabinet.sfs.gov.ua, а також через офіційний веб-портал ДПС. За допомогою сервісу можна: ознайомитись з останніми новинами; скористатися інформацією з реєстрів; отримати інформацію про граничні терміни сплати податків, зборів, обов’язкових платежів та подання звітності; роздрукувати бланки податкової звітності; заповнити Декларацію про майновий стан і доходи фізичних осіб і додатки до неї, перерахувати суми внесені до Декларації, завантажити на ПК та роздрукувати; отримати контакти та адреси діючих центрів обслуговування платників; переглянути облікові дані платника; переглянути звітність; вести звітність; переглядати вхідні/вихідні документи; вести листування з ДПС; подавати заяви, запити для отримання інформації; переглядати стан розрахунків з бюджетом; за допомогою платіжної системи сплатити податки, збори, платежі; зареєструвати податкові накладні у Єдиному реєстрі податкових накладних (для платників ПДВ); увійти до системи електронного адміністрування ПДВ та системи «Електронного адміністрування реалізації пального» (для платників акцизного податку з реалізації пального).
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